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Новости. Общество
18:00, 06 Апреля 2018

В России разрешили увольнять чиновников за плохие отзывы по оказанию госуслуг

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Правительство России ввело новую систему мотивации для руководителей и служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, внебюджетных фондов и МФЦ.

Как сообщает "Новая газета", есть две основные составляющие мотивации: оценки за оказание госуслуг, а также отзывы на сайте "Ваш контроль". Если эти отзывы будут плохие, то это дает право досрочно снять чиновника с его должности.

"Критерии, которые будут учитываться в отношении каждого конкретного должностного лица, будут определяться в соответствующих методических рекомендациях Минэкономразвития России в зависимости от степени их влияния на процесс оказания услуг", — сообщается на сайте.

О подобной оценке депутатов задумывались в Госдуме. По словам главы комитета Госдумы по информационным технологиям Леонида Левина, развитие технлогий приведет к тому, что при помощи верифицированных аккаунтов в соцсетях избиратели будут выставлять оценку деятельности депутата.

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