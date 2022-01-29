В России рекордное число жителей заразилось коронавирусом – более 121 тыс человек за сутки

За последние сутки более 121 тысячи россиян заразились коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявлено 121 228 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Это абсолютный рекорд суточного прироста заразившихся коронавирусом за все время пандемии.

Количество госпитализаций составило 9 883 человека, на 32,2% меньше по сравнению с 29 января.

Выписано в связи с выздоровлением 28 944 человека, на 3,6% меньше по сравнению с предыдущим днем.

За сутки подтверждено 617 летальных исходов от ковида.



По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России остаются 2 813 656 человек. За последние сутки проведено 948 тысяч тестов на коронавирус.

Напомним, что в Карелии за последние сутки также поставлен рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом – 702 человека.