В России решили возродить автомобиль «Ока»

Минпромторг подтвердил готовность рассмотреть возрождение отечественного автомобильного бренда.

Минпромторг РФ поддерживает возрождение автобренда «Ока», готов рассмотреть вопрос оперативно, как будет соответствующее предложение от автоконцернов, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ.

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы этот вопрос рассмотреть оперативно. Первая ласточка — это „Москвич“ в дополнение к „Лада“, за ним будет „Волга“, надеюсь, уже в следующем году», — сказал он, отвечая на вопрос о возрождении бренда «Ока».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.