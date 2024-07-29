В России резко подешевели две марки европейских авто

Два европейских бренда подешевели в стране в начале августа.

В России в начале августа резко подешевели автомобили двух европейских брендов. Об этом со ссылкой на РИА Новости сообщает «Лента.ру».

Речь идет о марках Peugeot и Citroen, сборка кроссоверов которых осуществляется на заводе «АТ» в Калуге. Снижение стоимости затронуло все модели брендов, которые поставляются на российский рынок. Так, цена на Citroen C5 Aircross 2023 модельного год с 1 августа стала меньше на 400 тысяч рублей, опустившись до 3,7 миллиона рублей. Citroen C5X можно купить за 4,3 миллиона (минус 350 тысяч рублей).

Стоимость Peugeot 2008, выпущенного в 2023 году, сократилась на 686 тысяч рублей, до 3 миллионов. Peugeot 4008 стал доступнее на 726 тысяч рублей, приобрести авто можно за 3,9 миллиона рублей. Цена на модель GT 2023 года выпуска снизилась на 701 тысячу рублей, а 2024 года — на 501 тысячу рублей. Заметнее всего подешевел Peugeot 5008 Allure — сразу на 800 тысяч рублей. Его стоимость теперь составляет 4,2 миллиона рублей.