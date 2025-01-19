В России повысят суммы взносов за капремонт

В Госдуме одобрили закон, предполагающий увеличение взносов за капремонт.

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон, которым предлагается увеличить с 50% до 60% уровень собираемости взносов на капитальный ремонт для тех домов, которые выбрали способ сбора на специальном счёте.

Законом предлагается увеличить установленный Жилищным кодексом РФ уровень собираемости взносов на капитальный ремонт с 50% до 60%.

Как рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, сегодня существует проблема в МКД с домовым счетом — недостаточные сборы и, как итог, нехватка средств на проведение капитальных работ.

«Сейчас, если владельцы специального счета и собственники помещений в МКД не принимают никаких мер по повышению собираемости взносов, фонд капитального ремонта со специального счета переходит на счет регионального оператора, и уже оператор обеспечивает собираемость. Это происходит при падении собираемости взносов на капитальный ремонт ниже 50% от начисленных», — отметил он.

Как пояснил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, ко второму чтению была добавлена норма о расчёте размера пени за несвоевременную оплату ЖКУ по ставке 9,5%, по его словам, ставка для расчета штрафных пеней будет снижена более, чем в два раза. По мнению депутата, данная мера будет стимулировать людей платить за коммунальные услуги, а не загонять их в «долговую кабалу».

Почти все субъекты отмечают, что собираемость на спецсчёте минимальная. При этом инструментов заставить жителей соблюдать финансовую дисциплину применимо к сохранению в нормальном состоянии собственного жилья, нет. Как следствие, дома не ремонтируются и ветшают. Поэтому предлагаем повысить планку собираемости на 10%», — подчеркнул он.

Кошелев добавил, что принятый закон позволит предотвратить рост задолженности и ухудшение материального положения людей, которые и без того оказались в трудной жизненной ситуации.