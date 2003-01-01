В России резко возросли расходы бюджета

Суммарные расходы российского бюджета за первые 7 месяцев года превысили 25 триллионов рублей.

По итогам первых семи месяцев 2025 года суммарные расходы российского бюджета превысили 25 триллионов рублей, сообщает Лента.ру со ссылкой на Минфин России.

Эта цифра оказалась на 20,8% выше, чем за январь-июль прошлого года. Доходы бюджета за это же время увеличились лишь на 2.8%, достигнув около 20.32 триллиона рублей.

С начала года расходы госказны превысили ее доходы примерно на 4.88 триллиона, а дефицит оказался почти в 4.2 раза выше показателя, заложенного в первоначальных проектировках бюджета.

Минфин объясняет эту динамику опережающим финансированием госрасходов в январе 2025 года, а также снижением на 18.5% поступлений нефтегазовых доходов. В ведомстве утверждают, что расхождение реального дефицита бюджета с изначальными планами «не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом».

Аналитики же связывают негативную динамику в первую очередь с укреплением курса рубля, с одной стороны, и падением мировых цен на нефть, включая российский сорт Urals.