В России резко выросла выручка у магазинов для экономии

Сети жёстких дискаунтеров увеличили в 2025 году выручку на 27%.

За первую половину 2025 года сети жестких дискаунтеров в России увеличили выручку на 27%, по сравнению с 2024 годом. Совокупно они выручили более 642 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline

В издании отметили, что, несмотря на замедление роста рынка розничной торговли в целом, потребители, пытаясь экономить, все чаще выбирают магазины низких цен.

Общее количество магазинов, работающих в сегменте жестких дискаунтеров вроде «Светофора», «Чижика» или «Доброцена», выросло за это же время на 9.1%, или на 963, достигнув около 11.5 тысячи точек.

Рост в данном сегменте оказался более заметным по сравнению с мягкими дискаунтерами, к которым относятся «Магнит», «Дикси» или «Пятерочка». Их число в первой половине 2025 года выросло на 3.7%, а магазинов у дома, также предлагающих недорогие продукты, — примерно на 0.7%. Общая их выручка увеличилась на 17.1%.