РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Тема недели
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00 Статьи
Новости

Фотографы Карелии делятся кадрами лунного замения

10:00

В правительстве назвали ранее неизвестную причину недавнего визита делегации ЮАР в Карелию

09:45

В Петрозаводске задержали двух подростков-курьеров мошенников

09:30

Стало известно, кому повысят пенсию в октябре

09:00

Спортсмены из Петрозаводска завоевали 32 медали на спартакиаде в Вологде

08:40

В Петрозаводске водителей будут массово проверять на трезвость

08:20

В России резко выросла выручка у магазинов для экономии

08:00

Россияне продолжили переезжать в Финляндию

07:40

В Петрозаводске помогут художнице, семья которой пострадала при пожаре

07:20

Глава спортивной федерации Карелии стал судьей Всероссийской категории

07:00

Пожилая женщина пропала на юге Карелии

06:40

Назван самый полезный осенний продукт

00:10

Россия с сентября начнет увеличивать добычу нефти

22:50

Теплоход с 70 пассажирами сел на мель в Финском заливе

21:50

Полное лунное затмение наблюдается в Карелии

20:30

Массовая проверка водителей пройдет в Петрозаводске

20:00

Жителей Карелии предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях

19:00

В заповеднике на границе Карелии соне помешала спать шумная соседка

18:00

В Карелии 8 сентября температура поднимется до +25°С

17:00

Автомобиль вспыхнул возле заправки на севере Карелии

15:30

В Карелии уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения

14:30

Значительное землетрясение произошло на западе Турции

13:30

В многонаселенном районе Петрозаводска будут сносить гаражи

12:30

СМИ: в 2025 году из Финляндии депортировали более сотни россиян

11:30

Три бани загорелись под Петрозаводском

10:30

Аферисты обманули молодую жительницу Петрозаводска

09:40

В России ввели госпитализацию для диспансеризации граждан с ограничениями по здоровью

09:00

Спорткомплекс «Курган» временно закроют для тренировок

08:30

Арт-объекты в форме вулканов появятся в парке «Гирвас» в Карелии

08:00

Объявлен конкурс на ремонт дорог в посёлке Элисенваара

07:30

Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка

00:10
В России резко выросла выручка у магазинов для экономии
Сегодня 08:00 Экономика
Поделиться

Сети жёстких дискаунтеров увеличили в 2025 году выручку на 27%.

фото: © «Отзовик»

За первую половину 2025 года сети жестких дискаунтеров в России увеличили выручку на 27%, по сравнению с 2024 годом. Совокупно они выручили более 642 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline 

В издании отметили, что, несмотря на замедление роста рынка розничной торговли в целом, потребители, пытаясь экономить, все чаще выбирают магазины низких цен. 

Общее количество магазинов, работающих в сегменте жестких дискаунтеров вроде «Светофора», «Чижика» или «Доброцена», выросло за это же время на 9.1%, или на 963, достигнув около 11.5 тысячи точек.

Рост в данном сегменте оказался более заметным по сравнению с мягкими дискаунтерами, к которым относятся «Магнит», «Дикси» или «Пятерочка». Их число в первой половине 2025 года выросло на 3.7%, а магазинов у дома, также предлагающих недорогие продукты, — примерно на 0.7%. Общая их выручка увеличилась на 17.1%.

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске прошел финал конкурса «Дока» среди лучших сотрудников «Российских коммунальных систем»
В торговом центре «Тетрис» устроили большой праздник для детей в День знаний
Торжественная линейка в честь Дня знаний прошла в Ломоносовской гимназии в Петрозаводске
Забег культуры и искусства прошел в Петрозаводске
Александр Воронов
директор Государственного училища олимпийского резерва в г. Кондопога
Это партнерство открывает новые возможности для белорусского и карельского хоккея
О пополнении команды «Динамо-Карелия» белорусскими хоккеистами.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение