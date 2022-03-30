В России резко выросли в цене более 900 видов стройматериалов

Главгосэкспертиза с начала марта получила более 200 заявок о фактах резкого удорожания более чем 900 видов строительных материалов.

В некоторых случаях рост цен достигает 159%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По данным на 20 апреля, на ФГИС ЦС (федеральную государственной информационную систему ценообразования в строительстве — прим. ТАСС) поступило 236 заявок о фактах резкого удорожания строительных ресурсов в короткий период времени от 67 организаций в отношении 222 поставщиков. В целом завышение цен зафиксировано по 935 строительным ресурсам. В ряде случаев от заявителей поступала информация об увеличении цен строительных ресурсов за короткий период времени до 159%», — говорится в сообщении.

Наибольшее завышение стоимости наблюдается в Москве, Московской, Волгоградской, Калининградской, Ивановской, Ростовской областях и Красноярском крае. Кроме того, заказчики и подрядчики подали 17 заявлений об отказе от продажи стройматериалов по ранее зафиксированным контрактным ценам.

Главгосэкспертиза России совместно с Минстроем проводят регулярный мониторинг цен на основные строительные материалы. Дополнительным индикатором состояния рынка служат обращения участников отрасли на портале ФГИС ЦС. Специальный раздел для оперативного информирования о фактах значительного увеличения цен был открыт в начале марта. Собранную информацию направляют в ответственные органы для принятия соответствующих мер.