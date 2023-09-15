В России рухнет спрос на жилье после повышения ключевой ставки

Эксперт объяснил, что в стране может серьезно подорожать ипотека.

тоПосле нового повышения ключевой ставки ЦБ потребительский спрос на рынке жилья обрушится на 35-40% из-за подорожания ипотеки, заявил aif.ru президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

«Мы можем ожидать повторение картины весны 2022 года, когда во всех сегментах рынка спрос упал в среднем на 35-40%. В сложное положение попали застройщики. Среди привлекаемых ими кредитов есть те, которые были оформлены с плавающей ставкой, размер которой меняется вместе с ключевой ставкой ЦБ. Для них заемные средства резко подорожали, что отражается на конечной стоимости недвижимости», — рассказал эксперт.

По словам Кулакова, в первом полугодии 2023 года платежеспособный покупатель стал перетекать на рынок вторичной недвижимости, где цены на жилье стали ниже, чем на строящиеся квартиры. Дальнейшее повышение ключевой ставки сделает ипотеку на готовые квартиры «запретительно дорогой».

Еще одним негативным фактором, как считает эксперт, стало решение об ужесточении требований к льготной ипотеке: на днях минимальный первоначальный взнос вырос до 20%.

«Все это в комплексе приведет к стагнации на рынке жилой недвижимости. Практика показывает, что в этой ситуации наиболее пострадавшими оказываются региональные девелоперы с небольшим портфелем проектов», — заключил Кулаков.