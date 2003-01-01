В России рухнули продажи китайских автомобилей

За три квартала 2025 года продажи легковых китайских автомобилей в России упали на треть.
Реализация новых легковых китайских автомобилей в России по итогам 2025 года может снизиться на четверть по сравнению с предыдущим годом, сообщил ТАСС руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк автолизинг" Александр Корнев.
- Общие продажи брендов из Поднебесной по итогам года составят порядка 700 тысяч сделок и потеряют примерно четверть от прошлогодних объемов, а общий размер рынка окажется на уровне 1,3 миллиона штук, - сказал Корнев.
По словам специалиста, за три квартала 2025 года продажи новых легковых китайских автомобилей снизились на треть (-29%), а их доля на российском рынке составила 54%. Хотя осенью тренд по росту продаж может сохраниться, изначально завышенные планы многих брендов КНР рискуют быть невыполненными минимум на 30-35%, подчеркнул Корнев.