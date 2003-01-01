В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

РЕКЛАМА
Новости

На Фонтанах обустроили семейную зону с костровой чашей

10:31

Карельский опыт строительства ФАПов применяют в Ленобласти

10:01

Раздельный сбор отходов в Петрозаводске работает по новой схеме

09:31

09:01

В Петрозаводске открылась первая лаборатория спортивной диагностики и спортивно-научный центр

08:40

В селе Деревянное горела хозяйственная постройка

08:20

Опубликовано полное новогоднее расписание троллейбусов

08:00

Мраморный лёд встретился жителю Карелии

00:10

В России разработан препарат для лечения болезни Паркинсона

23:01

Снег, метель и гололедица ожидают Карелию в воскресенье

22:32

Ученые доказали, что изучение нескольких языков замедляет старение мозга

22:01

Уроженец Петрозаводска, тренер по акробатике, погиб в ходе СВО

21:01

Эксперты рассказали, какие бюджетные подержанные автомобили пользуются наибольшим спросом в 2025 году

20:01

Учёные впервые полностью победили деменцию

19:01

Автоматическое продление водительских прав в России прекратится с 1 января 2026 года

18:01

В пожаре в жилом доме в Карелии погибла женщина

17:20

Появились подробности и фото смертельного ДТП в Сегежском районе Карелии

16:40

В Карелии на трансформаторной подстанции погиб электромонтёр

16:10

В отечественный прокат вышел мультипликационный фильм «Три богатыря и свет клином»

15:20

На трассе в Карелии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля

15:05

«Я как Путин — по всей Москве с мигалками мчал»: пострадавший от укуса клеща Сева вернулся в Петрозаводск

14:20

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в центре Петрозаводска

13:20

В Петрозаводске 16-летняя школьница погибла, попав под электричку

12:20

Эксперты выяснили, какие новогодние вакансии пользуются спросом в Карелии

11:20

В России мошенники используют тему гонконгского гриппа для кражи данных и денег через «Госуслуги»

10:20

В России в 2025 году введено в эксплуатацию 15 тысяч километров дорог

09:20

Заслуженный отдых: кто может досрочно выйти на пенсию в 2026 году

08:21

Сегодня в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

07:23

В Карелии утвержден график выплат пенсий и пособий на январь 2026 года

06:46

Жительнице Петрозаводска вернут украденные мошенниками 90 тысяч рублей

00:12
В России с 1 января появятся новые дорожные знаки
Сегодня 09:01 Общество
Поделиться

Изменения в ГОСТ, стандартизирующий правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, вступают в силу с 1 января 2026 года.

фото: © Александр Рюмин/ ТАСС

Согласно новому документу, в России вводятся новые дорожные знаки. Изменения должны повысить безопасность дорожного движения и упростить восприятие информации водителями и пешеходами на улицах, пишет ТАСС.

Так, появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Как отмечали в Росстандарте, это поможет сократить число знаков в местах «лежачих полицейских» в два раза.

Вместо горизонтальной теперь может размещаться вертикальная стоп-линия. На знаке «Время действия» теперь можно указать период по месяцам, в которые он действует (например, сентябрь — апрель). Появляется знак «Глухие», который применяют перед пешеходными переходами, расположенными вблизи объектов, которые посещают глухие и слабослышащие граждане.

Знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» с изображением облака с дождем и снежинками будет применяться вместе со знаком, ограничивающим максимальную скорость, на период, когда покрытие проезжей части влажное, заснеженное (обледенелое).

На знаке «Парковка (парковочное место)» можно будет дополнительно указывать способ парковки автомобиля. Это сократит количество дополнительных табличек в зонах парковки в два раза, отмечали в Росстандарте.

Кроме того, уменьшится ширина ширина одного парковочного места. При последовательном размещении автомобилей вдоль края дороги она составит 2,25 м вместо 2,5 м. Это сделано для оптимизации дорожного пространства.

Ранее на участке Лососинского шоссе в Петрозаводске было введено ограничение скорости.

Ирина Чернецова
главный врач городской поликлиники №1
Не надо съедать по тарелке оливье...
О том, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья

подробнее

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
