В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

Изменения в ГОСТ, стандартизирующий правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, вступают в силу с 1 января 2026 года.

Согласно новому документу, в России вводятся новые дорожные знаки. Изменения должны повысить безопасность дорожного движения и упростить восприятие информации водителями и пешеходами на улицах, пишет ТАСС.

Так, появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Как отмечали в Росстандарте, это поможет сократить число знаков в местах «лежачих полицейских» в два раза.

Вместо горизонтальной теперь может размещаться вертикальная стоп-линия. На знаке «Время действия» теперь можно указать период по месяцам, в которые он действует (например, сентябрь — апрель). Появляется знак «Глухие», который применяют перед пешеходными переходами, расположенными вблизи объектов, которые посещают глухие и слабослышащие граждане.

Знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» с изображением облака с дождем и снежинками будет применяться вместе со знаком, ограничивающим максимальную скорость, на период, когда покрытие проезжей части влажное, заснеженное (обледенелое).

На знаке «Парковка (парковочное место)» можно будет дополнительно указывать способ парковки автомобиля. Это сократит количество дополнительных табличек в зонах парковки в два раза, отмечали в Росстандарте.

Кроме того, уменьшится ширина ширина одного парковочного места. При последовательном размещении автомобилей вдоль края дороги она составит 2,25 м вместо 2,5 м. Это сделано для оптимизации дорожного пространства.

Ранее на участке Лососинского шоссе в Петрозаводске было введено ограничение скорости.