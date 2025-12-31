В России с 1 января вырос МРОТ

В Минтруде отметили, что увеличение МРОТ затронет 4,6 миллиона россиян.

С 1 января 2026 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысился на 20% и составил 27 093 рубля. В Карелии, где к зарплатам применяются районные коэффициенты и северные надбавки, минимальная зарплата будет выше.

По данным Управления труда и занятости республики, минимальная зарплата с 1 января составит:

• В южных районах Карелии — 44 703,45 рубля.

• В районах средней части республики — 48 767,4 рубля.

• В северных районах — 59 604,6 рубля.

В ведомстве напомнили, что районный коэффициент начисляется работнику с первого дня работы в Карелии, а максимальная северная надбавка может достигать 80% в районах Крайнего Севера и 50% на территориях, приравненных к ним.

В 2025 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составлял 22 440 рублей в месяц. Это на 16,6% больше, чем в 2024 году.

МРОТ — это та минимальная сумма, которую гарантированно должен получить работник, если он полностью выполнил свою норму труда за месяц. Сумма указывается до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

