РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
Обществоведение
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
Кинотетрис
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Новости

В России с 1 января вырос МРОТ

10:05

Пожарные спасли жилой дом в карельской деревне Педасельга

09:31

Пенсии, оплата труда, пособия: что изменится для россиян с 1 января 2026 года

09:00

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 31 декабря

22:20

Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Новым годом и рассказал, какое желание загадал

19:05

Чем удивит «Столица на Онего» в новом году и на каникулах

18:00

Десятки рейсов задержали в Пулково из-за непогоды

17:33

Морозы до минус 26 градусов ударят в Карелии 1 января

16:52

Квартира загорелась в жилом доме в городе Сортавала

16:08

Карельский Дед Мороз вошёл в десятку самых популярных сказочных персонажей России

15:34

В Калевале простились с погибшим на СВО Анатолием Дроковым

14:52

Жителям Карелии в преддверии праздников напомнили важные номера оперативных служб

14:23

«Не верится, что Олежека больше нет»: в ходе СВО погиб житель Олонца Олег Волонен

14:01

Полицейские в Карелии спасли заблудившегося в лесу охотника от волков

13:28

Стало известно, сколько детей родилось в Карелии в 2025-м году

12:57

В парке «Аурайоки» в Приладожье установили камеры и дополнительные поручни

12:34

Два человека погибли в страшном пожаре в Карелии

12:06

Игорь Зубарев пожелал жителям Карелии на Новый год исполнения всех желаний

11:57

Элиссан Шандалович: «Пусть новый 2026 год будет богат на добрые события»

11:38

Россиянам напомнили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте

11:22

В новогоднюю ночь на Земле ожидаются полярные сияния

10:52

Более 230 снегоуборочных машин будет работать на региональных дорогах Карелии в новогодние праздники

10:32

Путин запретил продавать вейпы и сигареты на остановках

10:12

Вертолетный рейс до Сенной губы отменен 31 декабря из-за непогоды

10:00

Новогоднюю программу «Каникулы у елки» открыли в Петрозаводске

09:51

Итоги года: как гражданские активисты и эксперты спасают мозаику «Калевала» в Питкяранте

09:31

В Петрозаводске ввели дневной запрет для большегрузов на улице Университетской

09:00

Автомобиль съехал в кювет на трассе в Пряжинском районе

08:29

На 102-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны из Петрозаводска Октябрина Леонова

08:01

Новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в двух посёлках Пудожского района

07:32

Десять больших и экологичных автобусов выйдут на маршруты Петрозаводска

00:14
В России с 1 января вырос МРОТ
Сегодня 10:05 Общество
Поделиться

В Минтруде отметили, что увеличение МРОТ затронет 4,6 миллиона россиян.

фото: © Столица на Онего

С 1 января 2026 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысился на 20% и составил 27 093 рубля. В Карелии, где к зарплатам применяются районные коэффициенты и северные надбавки, минимальная зарплата будет выше.

По данным Управления труда и занятости республики, минимальная зарплата с 1 января составит:
• В южных районах Карелии — 44 703,45 рубля.
• В районах средней части республики — 48 767,4 рубля.
• В северных районах — 59 604,6 рубля.

В ведомстве напомнили, что районный коэффициент начисляется работнику с первого дня работы в Карелии, а максимальная северная надбавка может достигать 80% в районах Крайнего Севера и 50% на территориях, приравненных к ним.

В 2025 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составлял 22 440 рублей в месяц. Это на 16,6% больше, чем в 2024 году.

МРОТ — это та минимальная сумма, которую гарантированно должен получить работник, если он полностью выполнил свою норму труда за месяц. Сумма указывается до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года в России вступают в силу масштабные социальные изменения, которые затронут доходы миллионов граждан. Подробнее обо всех них можно прочитать здесь

Обсудить (0) в ленту
Вдохновение, энергия и движение: фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звезды» прошел в Петрозаводске
Красные кони, советские елочные украшения и много вкусных подарков - новогодний "Винтажный цех" проходит в Петрозаводске
Праздник боевых искусств - сразу несколько соревнований по каратэ проходят в Петрозаводске
Теплые коты ищут свой новый дом в Петрозаводске
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение