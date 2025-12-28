В России с 2026 года директора будут платить обязательные страховые взносы даже при отсутствии доходов

С 1 января 2026 года для руководителей и директоров коммерческих организаций вводится ежемесячная минимальная база для исчисления страховых взносов.

Независимо от наличия трудового договора или денежных выплат, если начисленное вознаграждение руководителя за месяц меньше федерального МРОТ (27 093 рубля в 2026 году), страховые взносы необходимо будет уплачивать, исходя из полной суммы МРОТ, сообщает ФНС.



При отсутствии у организации льгот минимальный ежемесячный платёж за руководителя составит 8 127,90 рублей (27 093 ₽ × 30%). Если же фактическая зарплата директора превышает МРОТ, взносы начисляются в обычном порядке — с полной суммы вознаграждения.



При этом уменьшить минимальную базу за счёт отпуска без сохранения зарплаты, больничного или отсутствия хозяйственной деятельности нельзя.



При создании или ликвидации организации в середине месяца сумма взносов рассчитывается пропорционально количеству календарных дней в месяце, когда компания была зарегистрирована или снята с учёта.



Новые правила не касаются некоммерческих организаций. СНТ, ТСЖ, ассоциации и другие НКО, работающие по закону № 7-ФЗ, по-прежнему могут не платить взносы за председателей, если выплаты им не производятся.

