В России с 2026 года введут новую выплату для семей с детьми

Эксперты объяснили, при каких условиях будет назначаться новая выплата.

С 1 января 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут получать ежегодную выплату — возврат части уплаченного НДФЛ. Об этом агентству «Прайм» профессор Вадим Виноградов.

Право на выплату получат семьи, где есть дети младше 18 лет или до 23 лет при очном обучении, если родители платили НДФЛ за прошлый год. У заявителя не долждно быть долгов по алиментам, а доход на человека в семье не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Размер выплаты рассчитают как разницу между НДФЛ по ставкам 13% и 6%. Например, при доходе 900 тысяч рублей в год семья получит 63 тысячи рублей 13.

Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года в Социальный фонд России лично, через МФЦ или на Госуслугах.