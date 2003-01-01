В России с 2026 года введут новые дорожные знаки и уменьшат ширину парковочных мест

С 1 января 2026 года в России начнут действовать изменения в правилах дорожного движения.
Новый ГОСТ вводит несколько новых дорожных знаков и меняет стандарты для парковочных мест.
Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия». Его будут устанавливать в тех местах, где невозможно нанести обычную разметку на асфальте. Т
акже появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Он подскажет водителям, с какой скоростью лучше проезжать «лежачих полицейских», чтобы сохранить комфорт и уменьшить износ автомобиля.
Для безопасности пешеходов вводится табличка «Глухие пешеходы». Этот знак предупредит водителей о возможном появлении на дороге людей с нарушениями слуха. Как пояснили разработчики, знак дополнил уже существующую табличку для слепых пешеходов.
Изменения также затронут парковку. Ширина одного парковочного места вдоль края проезжей части уменьшится с 2,5 метров до 2,25 метров. Длина места останется прежней — 6,5 метров. Решение призвано помочь более эффективно использовать дорожное пространство.