«Столица на Онего» пообщалась с врачом-эндокринологом об одном из самых серьёзных заболеваний.

Изменения также затронут парковку. Ширина одного парковочного места вдоль края проезжей части уменьшится с 2,5 метров до 2,25 метров. Длина места останется прежней — 6,5 метров. Решение призвано помочь более эффективно использовать дорожное пространство.

Для безопасности пешеходов вводится табличка «Глухие пешеходы». Этот знак предупредит водителей о возможном появлении на дороге людей с нарушениями слуха. Как пояснили разработчики, знак дополнил уже существующую табличку для слепых пешеходов.

акже появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Он подскажет водителям, с какой скоростью лучше проезжать «лежачих полицейских», чтобы сохранить комфорт и уменьшить износ автомобиля.

Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия». Его будут устанавливать в тех местах, где невозможно нанести обычную разметку на асфальте. Т

С 1 января 2026 года в России начнут действовать изменения в правилах дорожного движения.

В России с 2026 года введут новые дорожные знаки и уменьшат ширину парковочных мест

В правительстве Карелии создана рабочая группа для контроля за вывозом мусора в гостевых домов

В Петрозаводске 1 октября пенсионеры могут ездить на троллейбусах и автобусах бесплатно

В Карелии назвали итоговое количество лесных пожаров в этом году

Эльбрус и орел лидируют в голосовании на символ для банкноты в 500 рублей

«Я тебя на куски порежу»: известный массажист из Петрозаводска с ножом угрожал соседям

Человек пострадал при съезде в кювет на севере Карелии

Облачно, безветренно и до +10°С: какая погода ожидается в Карелии 2 октября

5 миллионов за свободу: как карельские предприятия спасались от уголовного дела

В Минприроды рассказали, что уже сделано на комплексе «Онежские петроглифы»

Стрельба из винтовки, эстафета с люком и бросок через трубу: в Петрозаводске прошла Спартакиада в честь 20-летия «РКС»

В Карелии в октябре пройдут рейды для предотвращения ДТП с пешеходами

В России с 2026 года введут новые дорожные знаки и уменьшат ширину парковочных мест

С начала года благодаря помощи государства в Карелии выросло производство сельхозпродукции

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.