В России с сентября введут маркировку для новых категорий товаров

В России с сентября начнут маркировать игрушки, сладости и стройматериалы

К государственной системе маркировки «Честный знак» с 1 сентября подключат новые категории товаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора сервиса Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«С 1 сентября 2025 года несколько новых категорий товаров подключатся к государственной системе маркировки „Честный знак“, в которой уже работают около 900 тысяч компаний. Согласно постановлениям правительства, в систему „Честный знак“ будут включены кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, а также бритвы и лезвия», — сказано в релизе.

Сначала компании должны будут зарегистрироваться в системе, а потом начнут наносить уникальные коды на свою продукцию. Как отметили в ЦРПТ, внедрение произойдет поэтапно, с учетом особенностей каждой отрасли.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что маркировка игрушек даст рынку шанс избавиться от контрафакта и некачественной продукции. По ее словам, это позволит легальному бизнесу расширить свое производство и укрепить позиции.

«На примере БАДов мы видим эффект: с начала маркировки число легальных импортеров выросло в десять раз. Спортпит ждет похожая трансформация», — указали в пресс-службе центра.

Доля контрафакта в отрасли спортивного питания может достигать 50%, а в строительной отрасли — 22%, оценили в ЦРПТ.

Чай, кофе, цикорий и другие растворимые напитки впервые попадут в экспериментальную зону по части маркировки. Результаты эксперимента станут основой для дальнейшего нормативного регулирования.

Систему маркировки «Честный знак» ввели в России с 2019 года при участии «Ростеха» для противодействия незаконному обороту товаров. Сейчас она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.