здоровье работа экология
реклама на сайте
Три кандидата претендуют на должность руководителя Карельского научного центра РАН
26.05.2025 17:20
В мэрии назвали сроки ремонта пешеходного моста на Кургане
26.05.2025 16:10

В России с сентября введут маркировку для новых категорий товаров

Новости. Общество
21:00, 01 Июня 2025
фото: © shutterstock.com/K Petro

Новости партнеров

В России с сентября начнут маркировать игрушки, сладости и стройматериалы

К государственной системе маркировки «Честный знак» с 1 сентября подключат новые категории товаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора сервиса Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«С 1 сентября 2025 года несколько новых категорий товаров подключатся к государственной системе маркировки „Честный знак“, в которой уже работают около 900 тысяч компаний. Согласно постановлениям правительства, в систему „Честный знак“ будут включены кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, а также бритвы и лезвия», — сказано в релизе.

Сначала компании должны будут зарегистрироваться в системе, а потом начнут наносить уникальные коды на свою продукцию. Как отметили в ЦРПТ, внедрение произойдет поэтапно, с учетом особенностей каждой отрасли.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что маркировка игрушек даст рынку шанс избавиться от контрафакта и некачественной продукции. По ее словам, это позволит легальному бизнесу расширить свое производство и укрепить позиции.

«На примере БАДов мы видим эффект: с начала маркировки число легальных импортеров выросло в десять раз. Спортпит ждет похожая трансформация», — указали в пресс-службе центра.

Доля контрафакта в отрасли спортивного питания может достигать 50%, а в строительной отрасли — 22%, оценили в ЦРПТ.

Чай, кофе, цикорий и другие растворимые напитки впервые попадут в экспериментальную зону по части маркировки. Результаты эксперимента станут основой для дальнейшего нормативного регулирования.

Систему маркировки «Честный знак» ввели в России с 2019 года при участии «Ростеха» для противодействия незаконному обороту товаров. Сейчас она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.05.2025, 09:00
На популярнейшем у туристов острове в Карелии запретили ставить палатки
30.05.2025, 20:20
Обвиняемый в получении взяток экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО
30.05.2025, 10:40
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
29.05.2025, 19:40
Неожиданного гостя запечатлела фотоловушка в Калевальском нацпарке
27.05.2025, 10:20
Сергей Жуков отметил день рождения в Карелии
28.05.2025, 16:50
9-летний петрозаводчанин попал в реанимацию после укуса клеща

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Пусть всегда будет солнце»
Сегодня 16:45
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение