В России снимают фильм о группе «Сектор Газа»

Опубликован первый тизер-трейлер фильма «Сектор Газа» — байопика о лидере культовой панк-рок-группы «Сектор Газа».

Онлайн-кинотеатр PREMIER 17 сентября опубликовал первый тизер-трейлер фильма «Сектор Газа» (16+).

Режиссером ленты стал Владимир Щегольков («Натали и Александр», «Везет», «Нежность»); сценарий написал Дмитрий Лемешев («Король и Шут», «Один шанс на троих», «Алиби», «Проект „Анна Николаевна“»); главную роль — певца и музыканта Юрия Клинских, также известного как Юрий Хой, исполнил актер Никита Кологривый («Слово пацана», «Август»).

— Фильм расскажет о судьбе и творчестве бессменного лидера культовой панк-рок-группы «Сектор Газа», ставшей голосом целого поколения. В создании проекта приняла участие Ирина Клинских — дочь Юрия Хоя, — рассказали создатели фильма.

Напомним, Юрий Клинских основал группу «Сектор Газа» в Воронеже в 1987 году. Коллектив прекратил существование в 2000 году после смерти своего лидера в возрасте 35 лет. В фильме будут показаны разные этапы в жизни артиста, от начала карьеры до периода всесоюзной славы в 90-е годы.

Релиз фильма в онлайн-кинотеатре запланирован на 2026 год.

Напомним, накануне, 17 сентября, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила о намерении добиваться запрета на песни рок-группы «Сектор Газа» на музыкальных площадках. Позднее, после широкого общественного резонанса, она пояснила, что речь о песнях, содержащих ненормативную лексику.