В России снизили ставки по ипотеке

Ставки снизили на 1-1,5 процентных пункта.

По информации «Известий», к концу июня ставки по базовым ипотечным программам сократили шесть из десяти крупнейших банков России. Это произошло после уменьшения ключевой ставки ЦБ до 20%.

– В конце мая средняя ставка по рыночным программам составляла 26,8%. В середине июня многие банки сократили ставки в этом сегменте на 1-1,5 процентного пункта с учетом снижения ключевой ставки, - отмечают в ЦБ.

Сегодня, 27 июня, стало известно, что Сбербанк с 1 июля снизит ставки по ипотеке на 0,5-2 процентных пункта. Минимальная ставка теперь составит 21,4%. Кроме того, с 30 июня планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам на 1 процентный пункт.

Напомним, ранее специалист предупредил об остановке ипотеки в России.