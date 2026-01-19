В России сняли ограничения по учету отпусков по уходу за ребенком в страховом стаже

Правительство России утвердило изменения, которые позволят учитывать в страховом стаже все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Раньше в стаж засчитывался период ухода за каждым ребенком, но не более шести лет в сумме. Это позволяло учесть уход только за четырьмя детьми. Новые правила снимают это ограничение.
Теперь, если в семье родились, например, пятеро детей, в страховой стаж родителя войдут все периоды отпуска по уходу за каждым из них, что может составить до семи с половиной лет. Это позволит увеличить размер будущей страховой пенсии родителям пяти и более детей.
Кроме того, уточнен порядок учета стажа для родителей двойняшек, тройняшек и так далее. Теперь периоды ухода за каждым ребенком, рожденным в результате многоплодной беременности, будут суммироваться. Например, отпуск по уходу за близнецами до полутора лет будет засчитан как три года стажа, за тройняшек — как четыре с половиной года.