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В России собираются наладить производство еды из сверчков

Новости. Общество
22:00, 28 Октября 2023
фото: © РЕН ТВ

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Сверчки могут стать основным ингредиентом при производстве печенья, шоколадных конфет, макарон и других изделий.

На прилавках российских магазинов в скором будущем может появиться выпечка из сверчков. Корреспондент «Известий»  побывала на предприятиях Ставропольского края и Московской области и рассказала подробности производства с использованием этого необычного сырья, сообщают «Известия».

Как заметила корреспондент, сверчки могут стать основным ингредиентом при производстве печенья, шоколадных конфет, макарон и других изделий.

«Сделали для них определенную температуру. Если вы посмотрите на градусник, здесь температура 31,1 и 46% влажности», — цитирует газета ставропольского предпринимателя Антон Стокоза, который два года назад решил начать производство муки для кулинарных изделий из насекомых. Для сверчков подобрали строгий рацион — в пищу они получают исключительно тыкву, кабачки и кукурузу.

Фото: echi-ekb.vsite.biz

«В сверчковой муке содержится до 75 граммов белка в 100 граммах продукта. В обычной муке — от 2 до 5 граммов белка. Кроме того, содержится железа больше, чем в говяжьей печени», — сообщил Стокоз.

Он объяснил, что после термической обработки из замороженных сверчков изготавливают сверчковую муку, которую и добавляют в тесто. Для каждого вида продукции — свое количество, но не более 20%. Предприниматель отметил, что, прежде чем наладить производство, специалисты исследовали сверчка от усиков до лапок и не нашли ни одного показателя, который бы мог плохо воздействовать на организм человека.

Корреспондент «Известий» пообщалась также с разводчиком сверчков из Подмосковья. Предприниматель Денис Тер-Акопов занимается выращиванием насекомых более 10 лет. Его компания производит из них корм для животных, при этом бизнесмен участвует в различных форумах и гастрономических выставках. На них он показывает блюда из сверчков, которые ест сам.

«Экспериментируем с различными кондитерскими видами продуктов, например, с конфетами или с батончиками шоколадными. Также изготавливаем выпечку, хлеб, например», — заявил бизнесмен.

Кандидат экономических наук Инна Литвиненко в беседе с корреспондентом отметила, что сверчковая мука и производство сверчковых продуктов питания может помочь решению проблемы голода благодаря своему значительному содержанию белка.  

При этом главный технолог пищевого производства Зинаида Руденко предупредила, что при неправильной обработке сверчки могут быть опасны для человека, вызывая аллергию из-за большого содержания в их скелете хитина. Они также могут содержать личинки глистов.

В начале текущего года в Европе вступил в силу закон, который разрешает есть домашних сверчков. Насекомых можно замораживать, сушить и употреблять в виде порошка. Похожий закон собираются принять и в отношении личинок жука-мусорника.

Ранее европейцам разрешили есть перелетную саранчу. Сейчас рассматриваются заявки на употребление в пищу еще восьми видов насекомых, уточняют «Известия».

Фото: nashzelenyimir.ru

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