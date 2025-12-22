В России сократят около 45 тысяч платных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования России в ходе приемной кампании 2026-2027 учебного года сократит около 45 тысяч платных мест в высших учебных заведениях.

Изменения затронут 40 направлений подготовки, включая популярные специальности, такие как «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама» и «Связи с общественностью». Об этом рассказал на канале «Россия 24» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Общее сокращение составит примерно 13% от всех платных мест в стране, при этом в негосударственном секторе снижение будет более ощутимым — почти 20%.

По заявлению министра, данная мера является ответом на сложившуюся ситуацию на рынке труда. Университеты, по его словам, долгое время «жили довольно расслабленно» и готовили студентов, исходя из собственных представлений, а не реального спроса со стороны экономики.

— В 2025 году было слишком много платных мест по направлениям, которые сейчас не востребованы на рынке труда, — отметил Фальков.

Для реализации поставленных задач была создана представительная межведомственная рабочая группа, объединившая экспертов от работодателей, федеральных ведомств и региональных структур. Сокращение проводится постепенно, чтобы избежать резких финансовых последствий для вузов.

Инициатива уже вызвала неоднозначную реакцию. В частности, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин высказал мнение, что подобные меры могут привести к тому, что часть абитуриентов, лишившихся возможности получить платное образование в России, выберет для учебы зарубежные вузы, а не пойдет на рабочие специальности.

Правила будут впервые применены в приемной кампании 2026 года. В дальнейшем они могут быть скорректированы по итогам анализа первых результатов.

Увеличены минимальные баллы ЕГЭ для поступления на 2026/27 учебный год.