РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
«Мы не ждем никаких пандемий»: главный эпидемиолог Карелии рассказала о распространении гриппа в республике
22 декабря, 19:30 Статьи
Кинотетрис
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08 Статьи
Обществоведение
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35 Статьи
Новости

Жители Калевальского района простились с погибшим на СВО Дмитрием Кучиным

08:39

В России сократят около 45 тысяч платных мест в вузах

08:20

Бизнесмену отменили несправедливый тариф на электроэнергию после вмешательства бизнес-омбудсмена Карелии

08:03

Жители Беломорского района собирают подписи против выделения участка форелеводам на Шуезере

07:41

Молодой житель Сегежи погиб в ходе СВО

07:18

Вынесен приговор петрозаводчанину, который случайно убил человека одним ударом

07:00

Крупнейшую электрическую подстанцию запустили в Карелии

06:35

Не менее 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии приедут в Россию в 2026 году

00:15

В Карелии названы Человек и лауреаты 2025 года

23:00

Все, что случилось сегодня

22:20

Главный эпидемиолог Карелии рассказала, какие штаммы гриппа фиксируют в республике, и сделала прогноз на январь

20:30

Ушёл из жизни легендарный британский музыкант Крис Ри 

19:46

Власти Петрозаводска прокомментировали инцидент с подростком с ножом в одной из школ города

19:23

Пятерым задержанным по делу «Автоспецтранса» продлили арест

19:10

Стоимость техосмотра для легковых автомобилей в России вырастет в среднем на 10 процентов с 2026 года

18:40

Карельские медвежата остались в тверском центре спасения на зимовку

18:16

В России прогнозируют сильное похолодание

18:02

Опубликовано летнее расписание авиарейсов из Петрозаводска в Минеральные Воды и Калининград

17:30

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях от электроэнергии

17:10

Небольшой снег, гололедица: прогноз погоды на 23 декабря

17:02

В Карелии рассказали, на какие товары снизились цены в ноябре

16:40

Ученик петрозаводской школы пришел на урок с ножом и свастикой на руках

16:34

Глава Карелии дал старт газификации микрорайона Древлянка-4 в Петрозаводске

16:20

На улицы Петербурга вышли дворники из Индии

16:02

В Панозеро состоялся долгожданный спуск на воду парома

15:48

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии водителя фургона, разорванного в столкновении с КамАЗом

15:35

Транспортная компания, занимающаяся автобусными перевозками в Петрозаводске, задолжала сотрудникам более 300 тысяч рублей

15:21

В России рассказали о новых «плавающих» размерах выплат семьям с детьми в 2026 году

15:02

В Лахденпохском районе вновь пройдут взрывные работы

14:44

Новый современный зал для тхэквондо открылся в Петрозаводске

14:36

Roblox начал подготовку к возвращению в Россию

14:25

18-летний житель Пудожского района погиб в ходе СВО

14:16

Спрос на доставку еды в Карелии вырос на треть за год

14:06

В Петрозаводске признали брошенными пять старых автомобилей

13:44

100 классов и 56 дошкольных групп в Карелии вывели на карантин из-за повышенной заболеваемости ОРВИ

13:26

Семья из Петрозаводска, потерявшая в пожаре дом, ищет пропавших котов

13:06

«Это худшая игра в нашем исполнении»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал заключительную домашнюю игру года

12:54

Замглавы Минэка Карелии оставила свой пост

12:42

За выходные в Петрозаводске 15 водителей отстранены от управления

12:21

Петрозаводчанин получил условный срок за кражу почти миллиона рублей со счета знакомого

12:07

На перекрестке Лыжной и Балтийской улиц в Петрозаводске разрешат движение прямо

11:47

В Новой Вилге из-за возможного минирования эвакуировали школу

11:44

ГАИ Карелии сообщает о введении платы за выписку из реестра транспортных средств

11:22

Жители Карелии стали больше слушать музыку и читать

11:15

Работники петрозаводского предприятия украли 32 лестницы

10:59

Стало известно, когда тротуары в Петрозаводске начнут посыпать крошкой, а не солью

10:46

Стали известны подробности жесткого ДТП с грузовиком и фургоном под Петрозаводском

10:31

В Карелии умер старейший поисковик

10:27

Названы места продажи новогодних елей в Петрозаводске

10:07

В Карелии сняли фильм о добыче «морского золота»

09:51

Мошенники под видом полицейских и банкиров выманили у пенсионерки из Петрозаводска 1,2 миллиона рублей

09:31

Карелия заняла 67-е место в итоговом рейтинге регионов России

08:59

Большую амбулаторию построили в поселке Ильинский в Карелии

08:38

Доски упали с крыши авто и разлетелись по дороге в центре Сортавалы

08:21

Двухдневная рабочая неделя ждёт россиян в конце декабря

08:02

Дом культуры и школу в Олонецком районе выставили на аукцион

07:43

Кадышева, Баста и Лолита: кого из исполнителей жители Карелии хотят видеть на корпоративах

07:22

Ладвинский дом-интернат отметил 90-летний юбилей

07:01

В полиции рассказали о самочувствии женщины и младенца, попавших под колёса авто на Голиковке

06:40

Крупный пожар почти уничтожил дом в Петрозаводске

04:33

Стали известны самые популярные имена для новорождённых в Петрозаводске

00:12
В России сократят около 45 тысяч платных мест в вузах
Сегодня 08:20 Общество
Поделиться

Министерство науки и высшего образования России в ходе приемной кампании 2026-2027 учебного года сократит около 45 тысяч платных мест в высших учебных заведениях.

фото: © Столица на Онего

Изменения затронут 40 направлений подготовки, включая популярные специальности, такие как «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама» и «Связи с общественностью». Об этом рассказал на канале «Россия 24» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Общее сокращение составит примерно 13% от всех платных мест в стране, при этом в негосударственном секторе снижение будет более ощутимым — почти 20%.

По заявлению министра, данная мера является ответом на сложившуюся ситуацию на рынке труда. Университеты, по его словам, долгое время «жили довольно расслабленно» и готовили студентов, исходя из собственных представлений, а не реального спроса со стороны экономики.

— В 2025 году было слишком много платных мест по направлениям, которые сейчас не востребованы на рынке труда, — отметил Фальков.

Для реализации поставленных задач была создана представительная межведомственная рабочая группа, объединившая экспертов от работодателей, федеральных ведомств и региональных структур. Сокращение проводится постепенно, чтобы избежать резких финансовых последствий для вузов.
Инициатива уже вызвала неоднозначную реакцию. В частности, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин высказал мнение, что подобные меры могут привести к тому, что часть абитуриентов, лишившихся возможности получить платное образование в России, выберет для учебы зарубежные вузы, а не пойдет на рабочие специальности.

Правила будут впервые применены в приемной кампании 2026 года. В дальнейшем они могут быть скорректированы по итогам анализа первых результатов.

Увеличены минимальные баллы ЕГЭ для поступления на 2026/27 учебный год. 

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
В новом жилом доме «Аристократ» в центре Петрозаводска еще остались свободные квартиры
Всего 9 свободных квартир осталось в ЖК «Аристократ» - спешите купить в готовом доме в центре Петрозаводска
Виталий Тараканов
директор туркомпании «Золотое кольцо Карелии»
«Не хватает длинных денег и сильного, крупного игрока… »
Лидер карельского турбизнеса, владелец «Калиточной» и «Фурындальной» о том, что сейчас представляет карельский туризм и что ему надо.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение