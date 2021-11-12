В России сократят срок действия ПЦР-теста до 48 часов

Теперь тест будет действовать не три дня, а два.

Несмотря на то, что в стране пока не выявили заражений этим вариантом вируса, власти решили ограничить срок действия теста из-за повышенной заразности штамма, пишет РБК.

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус будет действовать не 72 часа, а в течение 48 часов из-за распространения омикрон-штамма, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«С учетом особенностей нового штамма омикрон, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», — сказала Попова.

Она еще раз подтвердила, что в России не выявили случаев заражения новым штаммом. Глава Роспотребнадзора напомнила, что первые образцы этого варианта вируса были взяты 9–11 ноября, на сегодняшний день есть информация о его выявлении в 15 странах. Большая часть заражений (почти 80%) приходится на ЮАР и Ботсвану.