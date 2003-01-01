В России создают приложение для оценки традиционных ценностей у студентов

В России разрабатывают веб-приложение, которое будет оценивать уровень традиционных духовно-нравственных ценностей у студентов вузов.
Заказчиком системы выступил Российский университет спорта «ГЦОЛИФК». Об этом сообщили наши коллеги из ТАСС.
Приложение будет проводить тестирование студентов, анализировать полученные ответы и на их основе формировать рекомендации. Система сможет работать на всех типах устройств, включая мобильные телефоны. Оценка будет проводиться по пяти направлениям: образовательному, патриотическому, этическому, культурному и социально-ориентированному, с учетом поведенческого коэффициента.
Тесты могут включать закрытые и открытые вопросы, а также задания с вариантами ответов. Администраторы приложения смогут самостоятельно настраивать методики тестирования и шкалы оценивания.
Разработку приложения ведет компания ООО «Игры синих котов», которая выиграла тендер, предложив цену 1,3 млн рублей вместо начальных 15 млн рублей. Срок выполнения работ составляет 15 календарных дней.