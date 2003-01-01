РЕКЛАМА
Тема недели
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00 Статьи
Обществоведение
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
Кинотетрис
«Август»: впечатляющая экранизация одного из самых главных романов о войне
28 сентября, 14:05 Статьи
В России создают приложение для оценки традиционных ценностей у студентов
Сегодня 12:10 Общество
Поделиться

В России разрабатывают веб-приложение, которое будет оценивать уровень традиционных духовно-нравственных ценностей у студентов вузов.

фото: © Столица на Онего

Заказчиком системы выступил Российский университет спорта «ГЦОЛИФК». Об этом сообщили наши коллеги из ТАСС.

Приложение будет проводить тестирование студентов, анализировать полученные ответы и на их основе формировать рекомендации. Система сможет работать на всех типах устройств, включая мобильные телефоны. Оценка будет проводиться по пяти направлениям: образовательному, патриотическому, этическому, культурному и социально-ориентированному, с учетом поведенческого коэффициента.

Тесты могут включать закрытые и открытые вопросы, а также задания с вариантами ответов. Администраторы приложения смогут самостоятельно настраивать методики тестирования и шкалы оценивания.

Разработку приложения ведет компания ООО «Игры синих котов», которая выиграла тендер, предложив цену 1,3 млн рублей вместо начальных 15 млн рублей. Срок выполнения работ составляет 15 календарных дней.

Обсудить (0) в ленту
