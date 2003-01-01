В России создали первый тест сразу на 25 инфекций

Российские ученые разработали уникальную тест-систему, которая может выявлять сразу 25 различных вирусов. Это первый в России тест с таким широким спектром диагностики.
Разработкой занимались ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали подробности.
Новый набор реагентов позволяет определять все основные возбудители ОРВИ, включая энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса.
Тест-система отличается высокой точностью и помогает врачам быстро ставить диагноз и назначать правильное лечение. Все компоненты теста производятся в России.
Напомним, ранее российские ученые разработали первый в мире высокоточный тест для выявления чумы.