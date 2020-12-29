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В России средняя стоимость новогоднего стола выросла до 7 тысяч рублей

Новости. Общество
19:10, 30 Декабря 2020
фото: © Flickr / presta
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Средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола российской семьи, состоящей из четырех взрослых человек и одного ребенка, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4,56%, до 6 763 рублей, следует из данных Росстата.

По информации ТАСС, этот показатель рассчитан исходя из данных ведомства на конец ноября. По данным Росстата, инфляция в ноябре 2020 года составила 4,42% в годовом выражении.

Стоимость новогоднего стола с шампанским и крепким алкоголем составила в 2020 году 6 763 рублей (рост почти на 5%), с шампанским, но без крепкого алкоголя - 5 806 рублей (рост на 5,1%).

Самый большой рост цен зафиксирован на картофель (28,9%, до 21 рубля за кг), апельсины (24%, до 132 рублей за кг), а также на яблоки (17,2%, до 62 рублей за кг) и огурцы (16,2%, до 54 рублей за кг).

Средняя стоимость рыбных консервов составила 133 рубля за кг (на 11,9% больше, чем в прошлом году), стоимость икры лососевой отечественной - 810 рублей за кг (на 11% больше), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы - 822,5 рубля за кг (рост на 3%). При этом стоимость колбасы сырокопченой снизилась на 2,7%, до 491 рубля за кг, кур охлажденных и мороженых - на 0,8%, до 142 рублей за кг. Говядина подорожала на 3,2%, до 504,5 рубля за кг, мясокопчености незначительно подорожали - до 319 рублей за кг.

По данным Росстата, стоимость масла сливочного составила в среднем 127 рублей за кг (рост на 4,6%), сыра - 176,5 рубля (рост на 7,6%), овощи маринованные увеличились в цене на 8,1%, до 89,5 рубля, хлеб ржаной - на 8,5%, до 28 рублей, хлеб пшеничный - на 7,9%, до 33,3 рубля, помидоры - на 5,7%, до 60 рублей за кг.

Чай черный байховый подорожал за год на 10,1%, до 45 рублей за кг, торты - на 3,8%, до 403 рублей за кг, конфеты шоколадные - на 2,4%, до 322 рублей за кг, лимоны - на 4,2%, до 26 рублей.

Стоимость салатов и алкоголя
По подсчетам Росстата, стоимость салата "Оливье" в среднем увеличилась в 2020 году на 6,1%, до 387 рублей, стоимость "сельди под шубой" - на 7,4%, до 169 рублей.

Игристое вино отечественного производства подорожало за год на 5,6%, до 275 рублей за л, водка крепостью 40% и выше - на 2,44%, до 315 рублей, коньяк отечественного производства подрос в цене незначительно - на 0,6%, до 642 рублей.

Кроме того, стоимость воды минеральной составила 35 рублей за л, газированной - 46 рублей, сока фруктового - 94 рубля за л.

Данные по регионам
Больше всего новогодний стол (с шампанским и крепким алкоголем) подорожал в Новосибирской области - на 9,7% (до 6 741 рубля), в Орловской области - на 9,6% (до 6 607,5 рубля), Кировской области - на 9,6% (до 6 050 рублей), в Магаданской области - на 8,9% (до 8 778 рублей), в Томской области - на 8,7% (до 6 681 рубля).

Стоимость праздничного застолья незначительно снизилась в Чукотском автономном округе - на 0,6% (до 9 543 рублей), но при этом в этом же регионе его стоимость оказалась самой высокой. Также снижение стоимости продуктов для новогоднего стола зафиксировано в Свердловской области - на 0,8% (до 6 838 рублей).

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