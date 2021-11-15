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В России стартуют клинические исследования спрея для носа от ковида

Новости. Общество
15:00, 27 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что после назальной вакцины от ковида человек перестает быть распространителем.

Центр. им. Н. Ф. Гамалеи приступает к клиническим исследованиям вакцины против нового коронавируса в виде спрея для носа. Об этом в субботу сообщил директор Центра Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Совсем недавно [президент РФ Путин] Владимир Владимирович, который ревакцинировался в том числе и таким способом, да, сказал, что он будет первым испытуемым. В ходе исследований, которые сейчас действительно начинаются в институте Гамалеи по испытанию интраназальной формы вакцины «Спутник V», — сказал он в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1».

Также Гинцбург сообщил, что после назальной вакцины от ковида человек перестает быть распространителем. «Если вы будете провакцинированы вот таким образом, то у вас на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела. Это антитела, которые будут секретироваться <…>, как секретируется та жидкость, которая в народе называется выделениями из носа. Вот в этих выделениях из носа будет содержаться большое количество антител. <…>. Эти антитела будут взаимодействовать и нейтрализовывать тот вирус, который вы вдохнули непосредственно из воздуха. При этом вы не будете распространителем. Они (антитела — прим. ТАСС) сразу же будут нейтрализовывать этот вирус», — сказал он.

Гинцбург также рассказал, что назальная вакцина вводится шприцем. «Вводится обычным шприцем, на который обычно надевается иголка, с помощью которой делается всем хорошо известная инъекция. Но вместо иголки на шприц надевается специальная насадочка. Внутри этой насадочки находится фильтр с очень маленькими отверстиями. <…> И когда эта насадочка вставляется в ноздрю, потом пациент сам, или с помощью медсестры нажимает резко на шприц и вдыхает тот аэрозоль, который образуется», — пояснил ученый.

В октябре Минздрав России выдал Центру имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивая еще один барьер на пути инфекции.

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