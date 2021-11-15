В России стартуют клинические исследования спрея для носа от ковида

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что после назальной вакцины от ковида человек перестает быть распространителем.

Центр. им. Н. Ф. Гамалеи приступает к клиническим исследованиям вакцины против нового коронавируса в виде спрея для носа. Об этом в субботу сообщил директор Центра Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Совсем недавно [президент РФ Путин] Владимир Владимирович, который ревакцинировался в том числе и таким способом, да, сказал, что он будет первым испытуемым. В ходе исследований, которые сейчас действительно начинаются в институте Гамалеи по испытанию интраназальной формы вакцины «Спутник V», — сказал он в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1».

Также Гинцбург сообщил, что после назальной вакцины от ковида человек перестает быть распространителем. «Если вы будете провакцинированы вот таким образом, то у вас на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела. Это антитела, которые будут секретироваться <…>, как секретируется та жидкость, которая в народе называется выделениями из носа. Вот в этих выделениях из носа будет содержаться большое количество антител. <…>. Эти антитела будут взаимодействовать и нейтрализовывать тот вирус, который вы вдохнули непосредственно из воздуха. При этом вы не будете распространителем. Они (антитела — прим. ТАСС) сразу же будут нейтрализовывать этот вирус», — сказал он.

Гинцбург также рассказал, что назальная вакцина вводится шприцем. «Вводится обычным шприцем, на который обычно надевается иголка, с помощью которой делается всем хорошо известная инъекция. Но вместо иголки на шприц надевается специальная насадочка. Внутри этой насадочки находится фильтр с очень маленькими отверстиями. <…> И когда эта насадочка вставляется в ноздрю, потом пациент сам, или с помощью медсестры нажимает резко на шприц и вдыхает тот аэрозоль, который образуется», — пояснил ученый.

В октябре Минздрав России выдал Центру имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивая еще один барьер на пути инфекции.