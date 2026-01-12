В России ставка по семейной ипотеке будет зависеть от количества детей в семье

Государственная Дума рассматривает возможность изменить условия программы семейной ипотеки, привязав процентную ставку к количеству детей в семье.

Вместо фиксированных 6% может быть введена гибкая шкала, где ставка будет снижаться с рождением каждого следующего ребенка, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



По словам Аксакова, обсуждается следующая модель:



— Первый ребенок: ставка может составить 10%;



— Второй ребенок: ставка снижается до 6%;



— Третий и последующие дети: ставка может упасть до 4% и ниже.



— И эти проценты будут снижаться по мере снижения ключевой ставки, — пояснил депутат.

Он отметил, что текущая единая ставка в 6% для семей даже с одним ребенком не создает дополнительного стимула для увеличения семьи, и этот механизм хотят изменить.

Ранее мы сообщали, что с нового года условия семейной ипотеки изменятся и получить ее станет сложнее.