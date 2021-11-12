890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

В России третий день подряд обновляется антирекорд по числу умерших от коронавируса

Новости. Общество
12:32, 19 Ноября 2021
фото: © REUTERS / Brendan Mcdermid

Новости партнеров

За минувшие сутки в стране был подтверждено 1 254 летальных исхода от COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 19 ноября, за сутки в России подтверждено 1 254 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 261 589 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 37 156 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 439 (6,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 257 068 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 956 254.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 37 004 человека.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 ноября остаются 1 905 409 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 294 человек, зарегистрирована 1 смерть, всего с начала пандемии в республике были инфицированы более 8 тысяч человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кенгуру
2021-11-19 14:22:10
какова новая версия от Поповой и Голиковой, Гинцбурга, Собянина?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

18.11.2021 14:38
Обществоведение
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
Как древние жители Карелии выстраивали взаимоотношения с соседями в эпоху престижной экономики.
Сколько стоит охрана власти 3
17.11.2021 15:30
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 6
16.11.2021 14:43
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот» 15
15.11.2021 16:20
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
15.11.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 20
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»