В России третий день подряд обновляется антирекорд по числу умерших от коронавируса

За минувшие сутки в стране был подтверждено 1 254 летальных исхода от COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 19 ноября, за сутки в России подтверждено 1 254 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 261 589 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 37 156 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 439 (6,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 257 068 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 956 254.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 37 004 человека.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 ноября остаются 1 905 409 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 294 человек, зарегистрирована 1 смерть, всего с начала пандемии в республике были инфицированы более 8 тысяч человек.