В России три тысячи студенток подали заявки на новое пособие по беременности

С 1 сентября размер выплат подняли до прожиточного минимума.

Более трех тысяч студенток очной формы обучения подали заявки на получение пособия по беременности и родам в Социальный фонд России с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил председатель СФР Сергей Чирков изданию РИА Новости.

С начала учебного года право выплачивать эти пособия перешло от образовательных организаций к Соцфонду. Размер выплаты теперь составляет 100% регионального прожиточного минимума, независимо от получения стипендии. В среднем по стране пособие составляет 90 202 рублей.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в клиентских службах Соцфонда или МФЦ. Рассмотрение занимает до 10 рабочих дней. Чирков отметил, что фонд рад такому интересу и надеется на дальнейшее развитие этой программы поддержки студенческих семей.

Пособие выплачивается за весь период декретного отпуска. При стандартной продолжительности в 140 дней (70 до родов + 70 после) его размер составит:

- 106 134 рубля – для студенток в северных районах Карелии;

- 99 124,67 рубля – для студенток в Петрозаводске и остальных районах.