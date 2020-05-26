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В России у кошки впервые выявили коронавирус

Новости. Общество
09:28, 27 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Первый случай заражения домашней кошки коронавирусом подтвержден в России.

Животное помещено на карантин, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова.

"В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина", – сказал он.

По словам Власова, 18 мая владелец пятилетней кошки обратился в государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (Москва), чтобы протестировать питомца на коронавирус. 

Россельхознадзор не считает необходимым принимать меры в отношении домашних или диких животных из-за обнаружения коронавируса у кошки.

"Сейчас нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие", – сказал Власов.

Власов напомнил, что коронавирус сейчас распространяется путем прямой передачи от человека к человеку.

"Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки). Более того, нет полных научных данных о том, может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих или кошки для него –это эпидемиологический тупик", – отметил замглавы Россельхознадзора.

 

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Комментарии

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кир
2020-05-27 09:33:49
Эту новость Вася должен сообщать. Стал нюх терять? :)
Гость
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