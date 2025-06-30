В России ученые выявили новые риски для здоровья водителей

Специалисты детально изучили влияние вибрации на тело человека.

Ученые Российского технологического университета МИРЭА вместе с коллегами из Московского авиационного института и Института машиноведения РАН изучили влияние продолжительной вибрации на здоровье водителей. Об этом рассказали наши коллеги из РИА новости.



Специалисты выяснили, что даже слабая, но продолжительная низкочастотная вибрация влияет негативно на состояние здоровья водителей.



« С помощью специализированной экспериментальной установки, создающей однонаправленное воздействие, ученые смогли детально изучить реакцию человеческого организма на вибрацию» , — сообщили в пресс-релизе университета.



К фазе предпатологических изменений приводит продолжительная вибрация. Ресурсы организма истощаются, что может стать причиной серьезных заболеваний.

