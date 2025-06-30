В России уменьшилось количество смертельных ДТП

С 2017 года количество смертельных ДТП уменьшилось почти наполовину.

В России на 45% уменьшилось количество смертельных случаев в дорожно-транспортных происшествиях. В Ространснадзоре рассказали, что за последние пять месяцев в России провели более 450 тысяч профилактических мероприятий, а также проведено 115 внеплановых контрольно-надзорных мероприятий и выдано 50 тысяч предостережений. По данным начальника Ространснадзора Виктора Гулина, в 2024 году в сравнении с 2017 годом было на 45% меньше смертельных ДТП.

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с руководителем Ространснадзора Виктором Гулиным. Они обсудили вопросы транспортной безопасности и эффективность работы Ространснадзора.