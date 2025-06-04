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В России упростят получение налоговых вычетов через Госуслуги

Новости. Общество
08:40, 05 Июня 2025
фото: фото: © Oleg Elkov / istockphoto

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С 2026 года станет проще оформлять налоговые вычеты при продаже недвижимости и транспорта.

Об этом нашим коллегам из РИА Новости сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Главное новшество — отмена необходимости заполнять налоговую декларацию при продаже квартиры или машины. Уже в конце сентября 2025 года на Госуслугах появится возможность получать налоговый вычет за обучение — как в российских, так и в зарубежных учебных заведениях.

Одновременно заработает специальный калькулятор для расчета суммы вычета. Также планируется внедрить систему отслеживания статусов проверок документов. Это позволит гражданам видеть, на каком этапе находится их заявление.

Напомним, ранее было анонсировано появление на Госуслугах вкладки с информацией о бомбоубежищах. Этот сервис уже тестируется в Курской и Белгородской областях по инициативе МЧС. 

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