В России ускорились темпы роста цен

Годовая инфляция в середине января достигла 9,92%.

Годовая инфляция в РФ с 14 по 20 января 2025 года ускорилась до 9,92% против 9,86% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ, сообщает ТАСС.

«На неделе с 14 по 20 января 2025 года инфляция замедлилась до 0,25%. В секторе продовольственных товаров цены изменились на 0,34%. Замедлилось удорожание плодоовощной продукции. На продукты питания без плодоовощной продукции темпы роста цен составили 0,32%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились на 0,22%, на услуги — на 0,20%. Годовая инфляция по данным на 20 января зафиксирована на уровне 9,92», — отмечается в обзоре.

В сентябре 2024 года Минэкономразвития РФ повысило прогноз по инфляции в России в 2024 году с ранее называемых 5,1% до 7,3%. При этом к 2025 году показатель должен стабилизироваться на отметке 4,5%, а в 2026–2027 годах будет на уровне 4%, прогнозирует министерство.