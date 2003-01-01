В России установили длительность школьного дня

Нулевые уроки до 8:00 и обучение в три смены теперь запрещены. Как пояснили в ведомстве, эти правила соответствуют существующим санитарным нормам. Новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Школы могут сами выбирать систему организации учебного года — четверти или триместры. Все необходимые рекомендации уже направлены в регионы.

Согласно новым правилам, занятия должны начинаться не раньше 8:00 утра и заканчиваться не позже 19:00 вечера, если в школе есть вторая смена. Для учеников пятых и девятых классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья введено особое правило — они могут учиться только в первую смену.

