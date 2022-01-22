В России установлен абсолютный рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

За минувшие сутки COVID-19 в России заразились 63 205 человек — это наибольшее число выявленных случаев с начала пандемии, сообщили в оперштабе по борьбе с ковидом.

За последние сутки в России выявлено 63 205 случаев COVID-19 в 85 регионах. Днем ранее это число составляло менее 58 тысяч.

В стране нарастающим итогом зарегистрирован 11 108 191 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 10 023 622.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 23 045 человек.

По данным на 23 января, за сутки в России подтверждено 679 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 326 112 пациентов.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 355 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти от ковида, выздоровели 312 человек.