В России установлен план призыва на 2026 год

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении призыва на военную службу в 2026 году.

Согласно документу, с января по декабрь планируется призвать 261 тысячу человек.

Призыву подлежат граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, не находящиеся в запасе. Также указом предусмотрена отправка призывников к местам прохождения службы в установленные законом сроки.

Этим же документом будут уволены в запас солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок службы которых истекает в 2026 году. Правительству РФ поручено обеспечить проведение всех необходимых мероприятий.

Указ вступил в силу после публикации на официальном портале правовой информации.



Напомним, служба в армии, уход за ребенком или пожилым человеком являются социально значимой деятельностью и за них положено начисление пенсионных коэффициентов.