В России утвердили критерии неиспользуемых земельных участков

Неиспользуемые участки, в том числе дачные, могут изъять.

Правительство утвердило четкие критерии, по которым можно определить, что земля заброшена. Они станут основанием для изъятия участков. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой инфрмации.

Участок могут признать неиспользуемым в нескольких случаях. Если больше половины его площади заросло сорняками выше метра или завалено мусором более года. Для земель под строительство установлен срок в пять лет. Если за это время ничего не построили, участок могут изъять. На землях под индивидуальное жилье дом нужно построить за семь лет.

Разрушенные здания без крыши, окон или с обрушивающимися стенами тоже станут основанием для признания участка заброшенным. Исключение сделают только для объектов, которые планируют сносить или реконструировать. В Росреестре объяснили, что новые правила помогут бороться с заброшенными территориями в городах и селах.

Сначала владельцам будут выносить предупреждение и давать время на приведение участка в порядок. Только если хозяин не отреагирует, землю смогут изъять через суд.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.