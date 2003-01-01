В России утвердили прожиточный минимум на 2026 год

Прожиточный минимум в России в следующем году составит 18 939 рублей.

Правительство России установило величину прожиточного минимума на 2026 год. Согласно проекту федерального бюджета, который внесен в Госдуму, в среднем на душу населения он составит 18 939 рублей.

Для разных категорий граждан суммы установлены разные. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равен 20 644 рублям. Для пенсионеров его размер составит 16 288 рублей, а для детей — 18 371 рубль.

В текущем году прожиточный минимум составляет 17 733 рубля. У трудоспособного населения он сейчас равен 19 329 рублей, у детей — 17 201 рублей, пенсионеров — 15 250 руб.

В Карелии прожиточный минимум выше, он отличается в зависимости от территории. Так, прожиточный минимум на душу населения в Калевальском, Кемском, Лоухском муниципальных районах, в Костомукше сейчас составляет 20865 рублей, для трудоспособного населения — 22743 рублей, для пенсионеров — 17944 руб., для детей — 20239 рублей. В остальных районах прожиточный минимум на душу населения 19487 рублей, для трудоспособного населения — 21241 рублей, для пенсионеров — 16759 рублей, для детей — 18902 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что МРОТ в России предложили поднять до 60 тысяч рублей. Сейчас минимальный размер оплаты труда в нашей стране составляет 22440 рублей за вычетом НДФЛ, в Карелии — от 37026 рублей до 49368 рублей (в зависимости от района).