В России утверждён расширенный перечень заболеваний для оказания бесплатной медицинской помощи

Утвержден перечень заболеваний и состояний из 20 категорий, при которых гражданам будет оказываться медицинская помощь за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС).
Основные группы заболеваний, включённые в перечень, сообщает «РИА Новости», ознакомившись с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2025 № 2188
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»:
— инфекционные и паразитарные заболевания;
— новообразования;
— болезни эндокринной системы;
— расстройства питания и нарушения обмена веществ;
— заболевания нервной системы;
— болезни крови и кроветворных органов;
— отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
— заболевания глаза и его придаточного аппарата;
— болезни уха и сосцевидного отростка;
— заболевания системы кровообращения;
— болезни органов дыхания;
— заболевания органов пищеварения, в том числе полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
— болезни мочеполовой системы;
— заболевания кожи и подкожной клетчатки;
— болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
— травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
— врожденные аномалии;
— деформации и хромосомные нарушения;
— беременность, роды, послеродовой период и аборты;
— отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
— психические расстройства и расстройства поведения;
— симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
