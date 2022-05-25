В России увеличат прожиточный минимум, МРОТ и проиндексируют пенсии

Президент России Владимир Путин заявил, что размер прожиточного минимума и МРОТ увеличат, а пенсии проиндексируют.

Президент РФ Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня. «Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — сказал Путин в среду на заседании президиума Госсовета. Об этом информирует ТАСС.

Прожиточный минимум вырастет на 10% с 1 июня, заявил президент. «С 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей», — сказал президент.

МРОТ будет повышен на 10%, заявил глава государства. «С 1 июля текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда, до 15 тысяч 279 рублей в месяц», — сказал Путин.