В России ужесточаются меры против мессенджера Telegram

В Совфеде объяснили причины замедления работы приложения.

В России постепенно вводят ограничения на работу мессенджера Telegram, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин. Уже сейчас пользователи приложения обращают внимание на проблемы с загрузкой видео.

— Роскомнадзор последовательно применяет меры в отношении интернет-сервисов, нарушающих законодательство РФ. Иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, для мошеннических и иных преступлений против граждан нашей страны. Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ. В связи с этим с августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера: не «проходят» аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов, — пояснил он.

В качестве альтернативы иностранным приложениям собеседник агентства порекомендовал россиянам переходить на национальные мессенджеры.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что Telegram в России не будут блокировать до тех пор, пока большинство «правильных» информационных каналов не переориентируется на аудиторию платформы Мах.

Напомним, 13 августа Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp* в целях противодействия их использования для противоправной деятельности.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.