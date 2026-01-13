В России ужесточили хранение личных данных в сети

Для обычных пользователей это означает, что любое отправленное сообщение может быть восстановлено и изучено в течение трёх лет.

С 1 января 2026 года все переписки россиян в соцсетях и мессенджерах будут храниться на серверах три года, а не один, как раньше. Сохраняются даже удалённые сообщения, аудио и видео.

Правила, поясняет издание «Ведомости», введены для борьбы с киберпреступлениями. Эксперты отмечают, что это серьёзно меняет понятие приватности в интернете. Данные будут предоставляться правоохранительным органам по запросу. Для обычных пользователей это означает, что любое отправленное сообщение может быть восстановлено и изучено в течение трёх лет.



