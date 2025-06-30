Российские ученые узнали, какие гены приводят к болезни, приводящей к бесплодию

Российские ученые выявили способ определения гинекологического заболевания, приводящего к бесплодию.

Ученые БелГУ выявили комбинацию генов, которая увеличивает риск развития опасного гинекологического заболевания — гиперплазии эндометрия. Лечение этого заболевания часто приводит к бесплодию у пациенток. Как рассказали в пресс-службе вуза, открытие позволит определять болезнь задолго до ее первых проявлений.

Для гиперплазии эндометрия характерно разрастание слизистой оболочки матки, что может привести к раку и тяжелым кровотечениям. Почти половина пациенток, которые проходят лечение, вынуждены пройти через хирургическое вмешательство, приводящее к бесплодию. Существуют методы диагностики болезни, но они могут выявить гиперплазию уже при выраженных изменениях эндометрия.

Во время исследования ученые выяснили, что комбинации генетических вариантов rs11031002-TT гена FSHB × rs112295236-CG гена SLC22A10 × rs11031005-TT гена FSHB × rs148982377-TT гена ZNF789 сигнализируют о повышенном риске появления заболевания.

«Эти данные являются уникальными, получены впервые в мире и позволяют прогнозировать риск заболевания на генетическом уровне», — рассказал заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин НИУ "БелГУ" Михаил Чурносов.

Как рассказали в РИА Новости, в исследовании приняли участие 1493 женщины, 520 из которых страдали гиперплазией эндометрия, а 973 — составили контрольную группу. Специалисты проанализировали полиморфизм генов, участвующих в регуляции уровня половых гормонов.

«Полученные результаты открывают путь к персонализированной оценке риска развития гиперплазии эндометрия. Мы сможем формировать группы риска среди клинически здоровых женщин и проводить среди них превентивные мероприятия, что повысит эффективность ранней диагностики и профилактики», — прокомментировал Чурносов.

Новые данные позволят снизить количество хирургических вмешательств и предотвращать развитие заболевания.