В России в 2022 году рухнули продажи новых легковых автомобилей

По итогам ноября в стране было продано на 61,6% меньше новых легковушек, чем за ноябрь 2021 года.

В России в ноябре 2022 года было продано 46 403 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, сообщает Autonews со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ). Эта цифра на 61,6% меньше показателей за аналогичный месяц прошлого года.

При этом, по сравнению с октябрем этого года продажи машин выросли. Во второй месяц осени в стране реализовали 45 228 автомобилей. Что касается первых одиннадцати месяцев 2022 года, то тут продажи упали на 60,9%, до 548 877 автомобилей.

В октябре практически все компании, попавшие в список самых популярных марок от АЕБ, показали падение продаж. Основная причина таких показателей остается прежней — нехватка машин у дилеров. Исключением стали компании Geely (+24%), УАЗ (+14%), FAW (+23%) и DFM (+123%).

Лидером остается отечественный АвтоВАЗ, продавший 21 726 новых машин, что на 18% меньше, чем годом ранее. На втором месте идет китайский Haval с показателем 4 552 проданных автомобиля (-7%). Первую тройку замыкает коммерческое подразделение ГАЗ — продажи компании упали на 22%, до 4 224 ед.

На четвертой позиции расположилась китайская Geely. За месяц эта компания смогла реализовать на нашем рынке 3 506 автомобилей. Эта цифра на 24% больше показателей ноября 2021 года. Замыкает пятерку лидеров отечественный УАЗ, который в прошлом месяце смог продать 3 494 автомобиля (+14%).

Что касается отдельных моделей, то в ноябре первое место среди бестселлеров традиционно заняла Lada Granta. За месяц россияне купили 13 015 таких автомобилей. К примеру, год назад на нашем рынке было продано 7 231 такой автомобиль. На втором месте — Lada Niva, которая разошлась тиражом в 6 898 экземпляров против 3 618 внедорожников годом ранее. Первую тройку замыкают автомобили Haval Jolion (2 021 единиц).

На четвертом месте — самый доступный кроссовер китайской марки Geely под названием Coolray. За месяц россияне купили 1 678 таких автомобилей. Китайские кроссоверы Haval F7 расположились на пятой строчке. В ноябре на российском рынке было продано 1 298 таких машин.