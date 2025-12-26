В России в 2025 году введено в эксплуатацию 15 тысяч километров дорог

По итогам 11 месяцев 2025 года в России проведена работа на более чем 3,1 тысяче объектов, построено и обновлено более 15 тысяч километров автомобильных дорог.

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в России введено в эксплуатацию 4,9 тыс. км. федеральных трасс и обновлено 10,1 тыс. км региональных и местных дорог, сообщает Минтранс России. Построено, реконструировано или отремонтировано более 3,1 тыс. дорожных объектов.

Как отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, 2025 год стал одним из самых результативных для дорожной отрасли, многие крупные проекты были завершены досрочно.

Особое внимание уделялось обновлению подъездов к школам, больницам, спортивным сооружениям и популярным туристическим локациям.

Установка светофоров, освещения, ограждений и современных знаков. Интеллектуальные транспортные системы внедрены в 65 крупных городах. Продолжена профилактика детского дорожно-транспортного травматизма через всероссийскую олимпиаду «Безопасные дороги».

Среди знаковых объектов — ремонт сложных участков трассы Р-217 «Кавказ» в Чечне, строительство дороги к школе в селе Чигири (Амурская область) и ввод в эксплуатацию нового мостового перехода через Обь в Сургуте, который разгрузил транспортную сеть региона.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на создание удобной, безопасной и современной транспортной среды, которая способствует развитию регионов и улучшает качество жизни людей.

Ранее мы сообщали, что Карелия получила 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры в арктических городах.