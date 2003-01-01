В России в 2026 году сократят квоты на выдачу иностранцам разрешений на проживание

Квота на выдачу гражданам других государств разрешений на временное проживание снизится в следующем году почти в два раза.
Правительство РФ сократило квоту на выдачу в 2026 году иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России. Об этом пишет ТАСС.
— Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3802 разрешения на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам России, — говорится в соответствующем распоряжении правительства.
На 2025 год квота была установлена в размере 5,5 тысячи, на 2024-й — почти 10,6 тысячи разрешений. Квота на 2016 год составляла 125,9 тысячи
Объем квоты определяется на основании предложений регионов с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом из них. В текущем году, по данным ТАСС, проведенный МВД РФ анализ миграционной ситуации выявил низкий процент расходования квоты во всех регионах, в основном из-за несоответствия претендентов установленным критериям. Так, за январь — июль 2025 года было израсходовано лишь 17,5% установленной квоты.
Наибольшее количество разрешений в 2026 году получит Москва (500 разрешений). Наименьшие квоты на 2026 год установлены для Смоленской области и Республики Тыва — по 5 разрешений в каждой. По федеральным округам наблюдается значительное сокращение квот: наиболее существенное — в Северо-Западном (-43%) и Центральном (-40%) округах.
Однако получение РВП по квоте — лишь один из многих путей легального проживания в России. Закон предусматривает широкий перечень оснований, позволяющих иностранцу оформить разрешение вне этой квоты, уточняет ТАСС.
Ранее стало известно, что в России выросли госпошлины для иностранцев.