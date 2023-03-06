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В 2023 году в России подорожали подержанные автомобили

Новости. Экономика
22:00, 06 Марта 2023
фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»

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Средняя цена на авто с пробегом достигла 800 тысяч рублей.

Средняя цена на автомобиль с пробегом в начале 2023 года увеличилась на 6,7% по сравнению с показателем конца 2022 года и составила 800 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследования экспертов «Авито авто».

«По данным платформы, средняя цена автомобилей с пробегом в России в начале 2023 года (за период с 1 января по 19 февраля) составила 800 000 рублей, увеличившись по сравнению с концом 2022 года (периодом с 1 ноября по 19 декабря) на 6,7%», — говорится в исследовании.

При этом, по данным компании, спрос на авто с пробегом в начале 2023 года вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным сервиса, наиболее высоким спросом на рынке автомобилей с пробегом в период с 1 января по 19 февраля пользовались пять брендов: Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen.

Средняя стоимость автомобилей с пробегом бренда Lada в начале этого года увеличилась на 5,2% по сравнению с периодом с 1 ноября по 19 декабря 2022 года. Самыми популярными моделями линейки Lada стали Priora и 2114 Samara, цена которых составила 299 тыс. и 152 тыс. рублей соответственно. На третьем месте по спросу — Lada Granta — 539 тыс. рублей.

«Автомобили с пробегом марки Toyota прибавили в среднем в цене 6,4%, автомобили бренда Hyundai — 12,4%. На 9,3% выросла средняя стоимость автомобилей с пробегом Kia, на 6,2% выросла средняя цена Volkswagen», — отмечается в исследовании.

«Toyota Camry, Toyota Corolla и Toyota RAV4 — самые востребованные на рынке автомобилей с пробегом модели японского производителя — в период с 1 января по 19 февраля стоили в среднем 1 880 000, 700 000 и 1 990 000 рублей соответственно, — отметили в компании. — Средняя цена автомобилей Hyundai Solaris (самая популярная модель бренда) с пробегом составила 825 000 рублей, Hyundai Accent (второе место по спросу) — 310 000 рублей, Hyundai Elantra (третье место) — 990 000 рублей».

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