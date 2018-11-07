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Новости. Экономика
22:00, 07 Ноября 2018
фото: Alberto Ruggieri / Getty Images / Illustration Works

В России вновь начало расти социальное неравенство

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Россия в 2017 году прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за период с 2006 года, но с 2018 года неравенство опять начинает расти, и эта динамика сохранится в 2019 году.

В Центре развития ВШЭ дают неутешительный прогноз:

"С учетом того, что в 2019 году ожидаются более низкие темпы роста заработных плат в бюджетном секторе по сравнению с 2018 годом, это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти".

Исследователи считают, что обещанный правительством ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров может несколько замедлить этот процесс.

В 2018 году ситуация с уровнем неравенства пока не определилась до конца, пишет "Интерфакс". За девять месяцев неравенство немного выросло по отношению к январю-сентябрю 2017 года. Увеличение неравенства было связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения.

На долю 10% наиболее обеспеченных россиян по итогам января-сентября 2018 года, по данным Росстата, приходилось 29,6% общей суммы денежных доходов.

На долю 10% наименее обеспеченного населения страны в январе-сентябре 2018 года пришлось лишь 2,1% общей суммы денежных доходов жителей РФ.

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Комментарии

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Мизантроп
2018-11-07 23:24:30
Мне вот интересно, когда весь этот либеральный балаган навернется, а он навернется обязательно, вот все эти клоуны с дипломами ВШЭ, РАНХиГСа, с корочками МВА, стажировками в Штатах и прочей несусветной хренью, они куда подадутся, делать то чего будут ?
Навыков там нихрена никаких, практических умений тоже, знаний минимум, и те исключительно в рамках Экономикса и "Конца истории" их гуру Фукуямы. Компетенции тоже фуфельные, все больше из области обитания сферических коней в вакууме и теней из пещеры Платона, зато есть намертво вбитые в мозг аксиомы про невидимую руку рынка, конкуренцию, демократию, разделение властей и гражданское общество.
Вот как с таким дерьмом в голове жить если, например, завтра кончится электричество, вода в кране и газ в трубе ? Они вот с умением сочинять бизнес-модели жрать то что будут ? А гадить куда повадятся, какую стратегическую инициативу для этого придумают ?

Я это к тому, что когда в РФ начнется возобновление строительства социализма с острой потребностью в кадрах, с не изувеченным либерастным сифилисом и демократической проказой мозгом, ещё помнящих что такое Госплан, и что достояние измеряется в штуках, а не в нарисованных бумажках с портретами каких-то жуликов и проходимцев.
А с этим беда, не учат давно такому, даже язык обучения запретили, понятия-термины бетоном залили, а саму теорию, подкрепленную 70 годами практики успешной экономики СССР объявили ересью и предали анафеме.

Однако, в некоторых скитах, в удаленных на периферию катакомбах ещё бьются искры животворящего начала старых знаний, ещё живы хранители методов проведения индустриализации, ещё остались учебники и труды титанов большого проекта, а значит остается шанс выскочить из поганого болота и выползти на дорогу, с которой по дурости свернули.

А эти, с дипломами... ну чо, ассенизаторы и дворники всегда нужны.
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