В России вновь начало расти социальное неравенство

Россия в 2017 году прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за период с 2006 года, но с 2018 года неравенство опять начинает расти, и эта динамика сохранится в 2019 году.

В Центре развития ВШЭ дают неутешительный прогноз:

"С учетом того, что в 2019 году ожидаются более низкие темпы роста заработных плат в бюджетном секторе по сравнению с 2018 годом, это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти".

Исследователи считают, что обещанный правительством ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров может несколько замедлить этот процесс.

В 2018 году ситуация с уровнем неравенства пока не определилась до конца, пишет "Интерфакс". За девять месяцев неравенство немного выросло по отношению к январю-сентябрю 2017 года. Увеличение неравенства было связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения.

На долю 10% наиболее обеспеченных россиян по итогам января-сентября 2018 года, по данным Росстата, приходилось 29,6% общей суммы денежных доходов.

На долю 10% наименее обеспеченного населения страны в январе-сентябре 2018 года пришлось лишь 2,1% общей суммы денежных доходов жителей РФ.