В России впервые разработают официальный стандарт русской кухни

При Минпромторге РФ создана рабочая группа, которая займётся разработкой перечня традиционных блюд.

Ко Дню народного единства Минпромторг предлагает провести Всероссийский фестиваль русской кухни.

Для регионов подготовлены методические рекомендации по разработке тематического меню. В него вошли щи, рассольник, борщ, уха, блины, пироги, кулебяки, чиненые гусь и утка, курник и другие блюда.

- В приготовлении блюд рекомендуется использовать исключительно российские продукты, избегая ингредиентов и технологий иностранных кухонь, - говорится в документе.

Работа направлена на сохранение культурных традиций и развитие гастрономического туризма, а также вдохновит рестораторов, открывающих заведения с аутентичной кухней. Стандарт станет ориентиром для фестивалей, ярмарок и меню по всей России. Планируется, что перечень блюд будет содержать не менее 250 наименований.